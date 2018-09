C'est parti pour le 8ième Voo Rire à Liège...

Les Frères Taloche sont les invités des Enfants de Choeur depuis "Le Passage Oublié" à Florennes. Pas seulement comme humoristes mais aussi comme Directeurs du plus important Festival d'humour du pays . Le Voo Rire se décline dans une quinzaine de lieux de la ville de Liège, de l'espace cosy et intimiste à la toute grande salle comme le Forum. En huit éditions, le Voo Rire a accueilli les plus célèbres humoristes francophones. Gad Elmaleh, Valérie Lemercier, Arnaud Tsamère, Jérôme de Warzée, Kody, Michel Boujenah, Patrick Timsit et Chevalier & Laspalès, pour n'en citer que quelques-uns, y sont tous passés et y ont laissé des souvenirs de rires indélébiles...

Bruno et Vincent sont toujours les bienvenus parmi les Enfants de Choeur. "Le Passage oublié" de Florennes est un lieu qu'il découvre, 150 places bien serrées: rien de tel pour créer une bonne ambiance. Le public, c'est sûr, est venu pour s'amuser et profiter de l'animation...et comme il s'agit d'un dîner spectacle le vin et la bière font déjà leur effet.

Une grande famille sur scène...

Les Frères se sentent directement à l'aise au milieu d'une équipe qu'ils connaissent bien: Kody, Freddy Tougaux, Charlotte Dekoker et le grand retour de Walter qui faisait partie de la première équipe en 2010. Cécile Djunga est l'invitée de la deuxième émission elle a été lauréate du concours du Voo Rire il y a 4 ans comme Laura Laune, Farah, P.E. et Freddy Tougaux.

Adrien Devyver, le nouveau présentateur des Enfants de Choeur, se sent lui aussi très en forme , nettement moins stressé qu'à Ethe pour sa première prestation.

Après les questions "zarbis" de Freddy Tougaux , Bruno et Vincent évoquent les grands rendez-vous de leur Festival: Un "Best of" des Chevaliers du Fiel, Anne Roumanoff, Bigard, Ben et Arnaud Tsamère, Malik Benthala. Virginie Hocq fait aussi son grand retour dans une pièce de théâtre "C'était quand la dernière fois" en compagnie du comédien Zinédine Soualem.

...et bien sûr les Belges !

La marque de fabrique du Voo Rire, c'est évidemment d'accueillir des grands noms de l'humour, mais aussi et surtout, d'offrir une très large visibilité aux artistes belges. Ils sont, à nouveau, très nombreux à l'affiche: Alain Soreil, Martin Charlier, PE, Farah, Laura Laune et Felix Radu.Allez les voir, allez les applaudir, vous passerez une très bonne soirée.

Toutes les informations ainsi que les réservations peuvent se faire via www.voorire.be. Ne tardez pas, quelques spectacles sont déjà "complets" !

Les Enfants de Choeur se terminent avec "L'enfer du décor", le feuilleton signé Christophe Bourdon, qui nous emmène, justement, dans les coulisses de ce Festival du Rire...et il y aura des surprises...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute et bon amusement...