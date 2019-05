C’est la fête à Trooz…

« C’est la fête de trop » chante Eddy Depretto. Les Enfants de Chœur font, de leur côté, la fête à Trooz dans le Hall des Sports de la commune. Nous sommes donc en région liégeoise, juste à côté de Chaudfontaine. Nous y sommes déjà venus, il y a deux ans, avec comme invités le groupe « Piano Club » et Jérôme de Warzée qui avaient, tous deux, attirés la toute grosse foule. Le public de Trooz s’est, à nouveau, déplacé pour fêter « l’enfant du pays » Guy Lemaire toujours aussi pétillant, réactif, drôle et ravi de retrouver l’équipe.

Ce dimanche matin, l’équipe est constituée de Charlotte Dekoker, Martin Charlier, Freddy Tougaux et Christophe Bourdon autour d’Adrien Devyver.

L’invité est donc un vrai liégeois dans son fief. Guy Lemaire est intarissable à propos de la commune où il vit, de Liège, de sa Principauté. Bref tout ce qui fait la richesse et le Patrimoine de sa belle Province. Et ce n’est pas Martin qui dira l’inverse…

Homme de radio, de télévision et de théâtre, Guy est un, communicateur né. Il rebondit sur tous les sujets en y glissant là une anecdote, là un souvenir cocasse, là des moments forts d’émissions.

Toute sa vie a été consacrée à sa passion : le Tourisme ! Ses émissions s’appelaient Radio Tourisme et puis Télé Tourisme. Tout est dans le titre. Il a donc parcouru notre beau pays de long en large pour nous faire découvrir des beautés simples et naturelles, des bâtiments exceptionnels, des gens accueillants, des produits remarquables et un bien vivre ordinaire.

Fort de ses expériences et de ses rencontres, Guy s’est naturellement tourné vers les bonnes tables de chez nous et a même poussé le « vice » jusqu’à présenter une émission consacrée aux vins. Il sortait évidemment de nos frontières mais savait que le sujet allait faire flatter les bons belges amateurs de bonnes chairs…

Guy Lemaire est aussi un excellent comédien de théâtre qui profite, maintenant qu’il a un peu plus de temps, de monter sur les planches. C’est un régal pour lui-même, mais aussi pour le public qui découvre aussi une autre facette de ses talents.

Ce dimanche, les Enfants de Chœur reçoivent plus qu’un invité…c’est le représentant d’un patrimoine vivant et surtout immortel.

