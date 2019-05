BJ Scott fait chanter le Cercle Ste Jeanne...

BJ Scott est une habituée de l'émission "Les Enfants de Choeur". Elle y vient toujours avec plaisir, le sourire aux lèvres avec l'envie de s'amuser avec les chroniqueurs et le public. Ce dimanche matin, elle retrouve toute l'équipe depuis la petite salle "Le Cercle Ste Jeanne" de Ferrières en Province de Liège. Ferrières, c'est un petit coin de paradis, une petite commune hyper dynamique qui organise plusieurs événements, tout au long de l'année, qui connaissent un véritable succès populaire, dont le "Bucolique Festival" fin août.

Les Enfants de Choeur sont déjà venus à Ferrières il y a deux ans. Personne dans l'équipe n'a oublié le Chablis qui coulait à flot, car la commune est jumelée avec cette sympathique cité bourguignonne. Cette année c'est donc reparti: vive ce vin blanc si gouleyant qui donne des couleurs aux joues et provoque l'hilarité.

BJ Scott est accueillie comme une vedette (qu'elle est d'ailleurs). Ses prestations dans The Voice resteront à jamais des grands moments de sincérité, de tendresse et de générosité à l'attention des candidats. Et puis, n'oublions pas qu'elle est à l'orginine de la brillante carrière de Loïc Nottet. Entre Martin Charlier, Fanny Jandrain et Kody, elle est comme un poisson dans l'eau, n'éludant aucune question, riant de bon coeur des saillies de l'un et l'autre. Cerise sur le gâteau, elle fait chanter le public de Ferrières, ravi d'assister à une prestation de haut vol.

L'émission se termine par "L'enfer du décor" , feuilleton écrit par Christophe Bourdon. Nous sommes le 23 novembre 1963 à Dallas dans la voiture de Jackie et John-Fitzgerald Kennedy...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement ce dimanche matin...