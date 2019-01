Barbara Abel: la reine belge du "thriller".

Quand vous ouvrez un roman de Barbara Abel, vous n'avez plus envie de le lâcher. Depuis plus de 15 ans, cette auteure est passée maître dans l'art des romans policiers et du thrillers psychologiques qui vous tiennent en haleine. Tous ses livres sont d'énormes succès en librairie et les fans se les arrachent à chaque sortie. Si ses romans sont assez noirs, tendus et parfois terrifiants, l'auteure elle-même est aux antipodes de cette image-là: charmante, souriante, avenante, bienveillante et rieuse. Il fallait qu'elle vienne se frotter à l'équipe des Enfants de Choeur...c'est le cas ce dimanche 20 janvier.

C'est l'Institut de la Sainte-Union à Dour qui nous accueille ce dimanche au profit d'Action Damien dont la grande opération de récolte de fonds se tient le week-end des 25, 26 et 27 janvier prochains. Des centaines de bénévoles vous solliciteront pour acheter les célèbres pochettes de marqueurs et permettre ainsi de récolter un maximum d'argent pour vaincre la lèpre. Une maladie qui reste un terrible fléau en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Barbara tout sourire...

Barbara Abel écrit des romans policiers depuis ses 23 ans dont certains ont marqué les esprits. "Un bel âge pour mourir", sorti en 2003, a fait l'objet d'une adaptation en télévision pour France 2 avec Marie-France Pisier et Emilie Dequenne dans les rôles principaux. On peut aussi citer "Derrière la haine", "L'innocence des boureaux", "Je sais pas" et le dernier en date "Je t'aime".

Barbara Abel est ravie d'être là. Ecrire un roman reste un travail le plus souvent solitaire entre les quatre murs de son bureau, elle avoue trouver beaucoup de plaisir à rencontrer ses lecteurs, à voir du monde et à rire en bonne compagnie.

Elle découvre l'équipe du jour: outre Adrien, elle est entourée par Dominique Watrin, Martin Charlier, Jérôme de Warzée et Kody. Elle est en pays de connaissance.

C'est d'ailleurs Jérôme qui se lance avec ses questions zarbis. " vous avez été chroniqueuse dans l'émission télé "50 degrés Nord": degrés nord pour la froideur du plateau et 50 pour le nombre de téléspectateurs..., " vous avez reçu un Prix à Cognac pour votre roman "L'instinct maternel": suggérez-vous qu'il faut être alcoolique pour supporter ses enfants ?". Barbara Abel et rit de bon coeur...

De son côté, Martin Charlier nous invite au Tribunal tandis que Dominique Watrin fait le point, mesdames, à propos des sous-vêtements "couleur chair" qui manquent souvent de "sex-appeal". Kody s'occupe des prédictions 2019 et les chroniqueurs s'amusent à définir le mot "croupion".

Pour terminer l'émission: le feuilleton de Christophe Bourdon "L'enfer du décor". Aujourd'hui, nous sommes dans une grande forêt perdue au milieu de nulle part dont les personnages ressemblent à ceux des contes de fées... Barbara Abel y rencontre même les septs nains !

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bonne écoute et bon amusement.