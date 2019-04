Avec Carlos Vaquera, tout devient possible...

C'est un visage, une sihouette bien connue, un artiste hors du commun qui a, notamment, fréquenté le gotha avec des spectacles de magie et de mentalisme ! Carlos Vaquera rejoint Les Enfants de Choeur ce dimanche. Autour de Charlotte Dekoker, Jérôme de Warzée, Freddy Tougaux, Martin Charlier et Adien Devyver, il va tenter des expériences avec les chroniqueurs et évoquer les grands étapes de sa carrière. Toute l'équipe se retrouve au Petit Théâtre du Casino de Spa jusqu'à 10h30 ce 7 avril...

Un touche-à-tout !

Dans le domaine artistique, Carlos Vaquera a touché à tous les médias: la radio, la télé, le cinéma, le théâtre et, surtout, la scène. Son dernier show en date a pour titre "Rien" ! Il s'en explique: "si tu ne t'attends à rien...c'est que tout est possible...".

Avec un naturel désarmant, une aisance incroyable et une séduction naturelle, Carlos met toute la salle dans sa poche en racontant sa vie, ses rencontres, ses expériences, ses bonheurs et la chance qu'il a de fairece qu'il aime. Ce qui frappe chez lui c'est la douceur qui émane de lui quand il s'exprime, quand il échange avec les autres. Pas de stress, pas d'emportement, Carlos Vaquera est l'expresion "zen" incarnée.

Son nouveau spectacle, il le présente plus comme du mentalisme plutôt que de la magie . Il sera total et très interactif: le public est prévenu, il sera fort sollicité. Toutes les dates sont disponibles sur son site personnel. De même que sa biographie qui mentionne toutes ses expériences: Carlos a joué à Monaco devant la famille princière, à l'anniversaire du Président Jacques, au Palais de Laeken à plusieurs occasions. Il a aussi remporté des Prix Internationaux et a fait des cascades dans un film avec Dany Boon. Autant dire qu'il a de quoi raconter, ce dont il ne se privera pas durant les 90 minutes d'émission.

Le podcast et les videos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement...