Arnaud Tsamère fait exploser de rire le Trianon de Liège !

Bon sang, personne n'en est encore remis... Ce dimanche 7 janvier, les Enfants de Chœur ont ressorti les cotillons au Trianon de Liège. La première émission 2018 est un véritable feu d'artifices de blagues étincelantes, de réparties cinglantes, de chroniques pétillantes et d'imprévus enflammés. Notre invité fait partie des humoristes préférés des Français, il s'agit d'Arnaud Tsamère. L' équipe qui l'entoure est en forme olympique: Kody, James Deano, Freddy Tougaut, Renaud Rutten et Jean-Jacques Brunin. Autant dire que vous allez en voir de toutes les couleurs...

A Liège, le Trianon se trouve rue Surlet, en Outre-Meuse, le quartier dédié à la fête. La salle est pleine à craquer, l'ambiance est palpable avant l'entame de l'émission: le public est venu pour s'amuser, décompresser, s'éclater. Les Enfants de Chœur ont toujours été bien accueilli par le public liégeois et, cette fois, Renaud Rutten fait partie de l'équipe... Renaud est présent parce qu'il connait Arnaud Tsamère avec qui il partage la scène pour des spectacles d'improvisation. Ils ont rempli le Forum de Liège en octobre dernier pour une prestation d'anthologie. Les deux nous proposeront d'ailleurs, en fin d'émission, une incroyable improvisation sur l'Euro 2018 de Macramé...

Petite inquiétude avant de monter sur scène, Arnaud Tsamère n'est pas au mieux, il vient de se choper une grippe. En coulisses, il est plutôt calme, taiseux et solitaire... Mais une fois, l'émission lancée, il retrouve toute son énergie et sa gouaille familière. Il nous parle de Laurent Ruquier époque "On ne demande qu'à en rire" où il a fait ses débuts (record de passages télés et meilleure cote obtenue) et de Michel Drucker où il partage, chaque dimanche le divan rouge avec son complice, l'humoriste Ben !

James Deano présente la première chronique sur le thème "L'évolution de l'homme". "Il constate, par exemple, que l'homme descend du singe et la femme dépend du linge". Il nous parlera aussi de Charles Darwin et de Louis Michel...une chronique brillante et intelligente. Freddy Tougaut pose les questions "zarbis". Parmi celles-ci le mariage d'Arnaud avec Margaux Lafitte, la fille du pilote automobile...une sorte de "plan crû" puisque, à la fois Margaux et Lafitte sont des grands vins de Bordeaux ! On reste dans la finesse ! Renaud Rutten se lance dans une incroyable improvisation sur la "crise de la cinquantaine" en racontant une histoire autour du mot "incontestablement". Un régal!

Après la blague de merde de Christine et les Infos de 10h00, voici Kody qui propose à Arnaud Tsamère de changer de peau !

Jean-Michel de Beyne-Heusay se retrouve, comme par hasard, à l'arrêt de bus à Liège en compagnie d'une ravissante femme qui vient de rater son bus !C'est là que les choses se sont embrouillées.

L'émission se termine avec les "Nouveaux Barakis" qui rencontrent aujourd'hui un Marseillais. Ce rôle-là c'est pour Arnaud qui se dit très mauvais en accent. Et pourtant...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement !