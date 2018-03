Anne-Laure Macq: une "Colombe" parmi les "Pigeons"...

Elle est charmante, sympathique, enjouée, ravissante et talentueuse... Elle, c'est Anne-Laure Macq, présentatrice et chroniqueuse dans l'émission "On n'est pas des pigeons" sur La Une télé du lundi au vendredi sur le coup de 18h30. Elle l'atout charme et sourire de ce rendez-vous "consommation" axé sur la résolution de litiges, la déconstruction publicitaire, les reportages à charge et à décharge, les caméras cachées pour faire surgir la vérité, les mises en situation, etc... Une vraie émission "service public"... Ce dimanche matin, elle ensoleille les Enfants de Chœur par sa présence et sa gentillesse.

A Baileux, Anne-Laure est chez elle !

Ce dimanche matin, toute l'équipe est au Centre Culturel Sudhaina de Baileux, invitée par le Ladies Circle de Chimay...autant dire que la Trappiste va couler malgré l'heure matinale. Même Anne-Laure Macq réclame sa "petite bière" à peine poussée dans le dos par Kody et Freddy Tougaux. En réalité, elle a été "biberonnée" à la Chimay puisqu'elle est l'enfant du pays. Si elle habite Bruxelles pour des raisons professionnelles, elle y revient chaque semaine retrouver ses racines, sa famille et ses amis . Bref, dans la salle de Baileux, elle est chez elle...

Un slam pour Fernande.

L'émission démarre sur les chapeaux de roue avec les "questions zarbis" de Christophe Bourdon. Question: "L'émission a eu un peu de mal à trouver ses bases. Est-ce qu'on peut dire qu'à vos débuts vous et les Pigeons "ramiez" !!! Le roi du jeu de mots l'ami Christophe ce qui a l'art de faire rire de bon cœur notre invitée.

Dominique Watrin a découvert que le nouvel album de Grand Corps Malade devait compter seize chansons et non quinze , qu'une chanson a été retirée en dernière minute: "Ode à une voisine" dans laquelle il écrit notamment "qu'une femme peut avoir beaucoup de poils et pas seulement au derrière"... !!! Un beau slam à grande portée poétique ! Cette chanson restera dans les "annales" de l'émission...si on peut dire.

Après l'ami Kody et le personnage mystère Nicole Pélegrin, l'Infoman Bruno Coppens nous assure que Miss Pigeon a tout pour le faire fantasmer et qu'il lui dirait bien au petit matin après avoir joué à "calin-maillard"... "Anne-Laure, heureuse !" à la manière de Jean-Pierre Marielle.

Mick Jagger et les "pierres qui tournent"

Après le journal de 10h00, voici Freddy Tougaux et son célèbre Radio Tourisme" consacré à la très belle région de Chimay. Il nous apprend notamment que Mick Jagger a trouvé le nom des Rolling Stones en venant se promener à Boutonville, un hameaux de Chimay, célèbre pour le menhir "la pierre qui tourne" !

De son côté, notre Jean-Michel de Beyne-Heusay, qui a fait honneur à la "Chimay", se rend compte que sa maison et celle de son voisin sont identiques...c'est ce qu'on appelle des maisons jumelles. Un nouveau pavé dans son existence...

Les Enfants de Chœur se terminent par Les Nouveaux Barakis qui rencontrent Laetitia Hallyday, jouée par Anne-Laure Macq. La célèbre famille propose de sortir un album de reprises des succès de Johnny...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute...