Alain Leempoel a joué, au cinéma, avec Sophie Marceau et Patrick Bruel"!

Peut-être son nom ne vous dit-il pas grand chose... Mais son visage, oui ! Alain Leempoel fait partie de ces comédiens belges que l'on voit partout : au théâtre (énormément), à la télévision (souvent) et au cinéma (beaucoup). Avec Jacqueline Bir comme partenaire pour la première fois de sa carrière , il vient de terminer 3 ans de tournée avec la magnifique pièce "Conversation avec ma mère". La pièce sera d'ailleurs diffusée ce lundi 5 janvier sur La Trois en télévision.

Bientôt, il sera, à nouveau sur les routes, dans "Kennedy" où il joue le rôle de JFK. Ce matin, Alain Leempoel est l'invité des Enfants de Chœur sur Vivacité...

Il y a du monde ce dimanche...

Toute l'équipe est installée dans l'immense Halle aux Foires copieusement garnie. Au bas mot, il doit y avoir 500 spectateurs venus passer un moment de rire et de détente avec Freddy Tougaux, James Deano, Dominique Watrin, Christophe Bourdon et Jean-Jacques Brunin.

Alain Leempoel nous rejoint tout sourire; c'est vrai qu'il connait l'équipe et le concept de l'émission. il ne s'en laisse pas compter et a réponse à tout avec beaucoup d'à propos et d'humour. On reconnait tout de suite le grand professionnel qu'il est !

Sa carrière est longue, multiple et éclectique: il a joué au cinéma avec Pierre Arditi, Patrick Bruel, Sophie Marceau, Christian Clavier, Catherine Frot, Elsa Zylberstein, etc...Mais sa véritable passion est au théâtre en compagnie de ses "frères et soeurs de cœur": Bernard Yerlès, Bernard Cogniaux, Alexandra Vandernott, Marie-Paule Kumps, Marianne Bassler... Tous des belges avec qui il a partagé de nombreuses passions théâtrales.

L'émission s'ouvre sur les "questions zarbis" de Christophe Bourdon :un vrai festival de jeux de mots à propos des grandes étapes de sa carrière . Le public savoure...

James Deano prend le relais avec une chronique consacrée aux Jeux Olympiques d'Hiver qui se déroulent, du 9 au 25 février, en Corée du Sud . Il s'entraîne d'arrache-pied en pratiquant son sport favori: le basket ! Depuis son divan il s'exerce au lançer de canettes vers la poubelle et c'est sa femme qui ramasse, façon "curling"...

Pour "Radio Tourisme", Freddy Tougaux s'intéresse à Libramont.... et note que l'échevin du Tourisme s'appelle Crucifix (un bon départ et une vocation sans doute ) et que Tex, l'animateur des "Z'amours" s'est installé, dans l'entité, à "Recogne" !!! et si vous n'avez pas compris, on peut vous réexpliquer une deuxième fois. Sacré Freddy.

Bruno Coppens n'arrive toujours pas à temps, retardé par un troupeau de vaches qui migre vers la Foire de Libramont. Bizarre, la Foire c'est en juillet, mais Bruno a une explication. Vient ensuite la Blague de merde de Geoffrey qui n'hésite pas à dire à Alain Leempoel qu'il ne va jamais au théâtre et le lundi il préfère "La Tribune".

Après les Infos de 10h00, Dominique Watrin tente la grande opération "Un mois sans râler" mais une tache de café va tout faire foirer tandis que Jean-Michel de Beyne-Heusay reçoit du courrier d'une femme "qui n'a pas eu ses deux bacs" !

L'émission se termine avec "Les Nouveaux Barakis". Aujourd'hui, la célèbre famille...se rend dans une maison de "petite vertu" tenue par Dodo le Saumon incarné par Alain Leempoel.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.auvio.rtbf/auvio. Bon dimanche...