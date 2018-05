Aisling D'Hooge et Guillaume François: deux enfants "de la balle" !

Ce dimanche 20 mai, nous sommes à Freux, non pas Affreux, mais dans cette charmante commune entre Libramont et Sainte Ode. Une terre de sportif puisque le Diable Rouge et joueur du Paris St Germain Thomas Meunier est originaire de cette Ste Ode. Nous espérions qu'il nous rejoigne, mais il a une obligation contractuelle avec son Club. Il devait partager l'émission avec son pote Guillaume François, joueur du Beerschot et lui aussi natif de la région. Guillaume est venu avec sa compagne, Aisling D'Hooge qui n'est pas une inconnue dans le milieu sportif. Elle pratique le Hockey sur gazon de haut niveau puisqu'elle est "gardienne de but" des Watducks, championne de Belgique, et défend aussi la cage de l'équipe nationale les red Panthers. Un sacré pedigree et un vrai talent a, à peine, 23 ans. Nos invités manient tous les deux la balle...mais de taille différente. Bienvenue ce dimanche matin dans Les Enfants de Choeur !

Tous à Freux...

Bien serré dans le "Cercle de Freux" surchauffé, le public a répondu présent. Une fois de plus, nous jouons à "guichets fermés" avec James Deano, Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Kody et Jean-Jacques Brunin. La huitième saison arrive à sa fin, mais l'enthousiasme et le plaisir de s'amuser sont toujours au rendez-vous.

Aisling et Guillaume sont un peu timorés face à un public aussi énergique et participatif, mais au fil du temps, ils vont se détendre.

D'emblée James Deano affiche la oute grande forme. Ses questions zarbis font mouche auprès de Aisling et Guillaume qui savourent. Question à Aisling: "vous êtes gardienne de but à Waterloo, est-ce que votre rôle c'est d'éviter que quelqu'un ne parte avec le Lion ?". Question au footballeur Guillaume : "Avec toutes ses blessures, pensez-vous que Vincent Kompany devrait demander son transfert au CHU de Liège" ? Le public, l'équipe est les invités se marrent sans retenue !

...et Bruno à Bomal !

Bruno Coppens, notre Infoman, ne veut pas venir à Freux, il préfère Bô-mal pas loin de Marche en Femelle. Le Roi du jeu de mots de qualité en encore frappé...

Dominique Watrin profite de l'Actualité pour jouer les starlettes au Festival de Cannes, mais c'est son slip qui jouera des tours...à force de tirer sur l'élastique !

Après le "Journal des Bonnes Nouvelles" signé Kody, nous accueillons notre Personnage Mystère Francis Pinson, agriculteur et éleveur qui a eu la visite de sa vie en janvier 2001 . Là aussi il nous fera bien rire.

Petite blague de Merde d'Elia, 13 ans et un culot d'enfer avant une nouvelle salve de tweets de la part de toute l'équipe.

"Je suis ton père..."

Il n'y a que Christophe Bourdon pour nous faire ça: après les infos de 10h00, il arrive des coulisses déguisé en Dark Vador

L'émission se termine avec Les Nouveaux Barakis. Aujourd'hui...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement...