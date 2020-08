Remportez vos billets d'avion pour la Corse sur VivaCité

Pouvez-vous penser comme Fanny Jandrain ou Adrien Devyver ? Un peu de bon sens, de stratégie, et beaucoup de bonne humeur… et le cadeau du jour est à vous grâce au jeu "Les deux font la paire" sur VivaCité .

Toute cette semaine, remportez vos vols pour deux personnes à destination de la Corse (Ajaccio ou Bastia) avec Air Corsica , au départ d e l’aéroport de Charleroi dans votre émission "Les deux font la paire" ! Un peu de bon sens, de stratégie, beaucoup de bonne humeur… et à vous des vacances sur cette magnifique île !

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité tous les jours de la semaine de 14h à 16h et répondez à la question de sélection posée à l’antenne pour jouer aux "Deux font la paire" avec Fanny ou Adrien.

Tentez également votre chance via le formulaire ci-dessous. Proposez-nous vos idées de thèmes (par exemple 5 cadeaux que vous aimeriez faire à votre conjoint, 5 animaux qui piquent, 5 animateurs de télé ou radio qui portent des lunettes...), les plus originaux seront sélectionnés et à vous la participation au jeu avec un de vos animateurs à l'antenne de VivaCité.

Chaque jour, la personne ayant marqué le plus de points au jeu "Les deux font la paire" sur VivaCité remportera le cadeau mis en jeu.