Walibi a rouvert le 2 octobre : on a testé pour vous !

Walibi rouvre le 2 octobre : on a testé pour vous ! - Les Ambassadeurs - 01/10/2021 Toujours le mot et l’activité pour rire, Pascal Laroche nous fait découvrir les coulisses de Walibi.

Toujours le mot et l’activité pour rire, Pascal Laroche nous fait découvrir les coulisses de Walibi. Le passage des inondations n’a malheureusement pas épargné Walibi… C’est dans une réelle course contre la montre que se sont lancés tous collaborateurs de Walibi. Une par une, les attractions ont été auscultées de fond en comble. Certaines pièces doivent ont été remplacées et des moteurs ont parfois dû être démontés et renvoyés chez le fournisseur pour une inspection plus fine. Dans les ateliers de Walibi, on n’avait jamais connu pareil défi. Au final, c’est avec une grande joie que tous les opérateurs peuvent retrouver un quotidien presque normal avec leur réouverture officielle qui a eu lieu ce samedi 2 octobre.

Dans les coulisses d’une entreprise qui décoiffe

Ce n’est pas plus de 400 saisonniers qui ont repris le travail ce samedi. Avant une telle reprise, il faut (re) préparer les troupes, cycler les attractions : c’est-à-dire les faire tourner à vide, pour que les attractions soient " chaudes " pour quand les visiteurs reviendront. C’est aussi le moment de refaire des exercices important pour le parc : l’évacuation. Justien, la porte-parole de Walibi, lui avait réservé cet exercice… "Personne n’était au courant, sauf la direction et quelques opérateurs. Tout s’est très bien passé, même si on est resté 1 heure sous la pluie ! Les équipes techniques, médicales et de sécurité sont arrivées rapidement sur place. Tout le monde savait bien ce qu’il devait faire, c’est rassurant !" détaille Pascal Laroche.

2 images En plein cœur des équipes de Walibi © Pascal Laroche

Un Walibi aux couleurs d’Halloween

Du 16 octobre au 7 novembre : le parc se met aux couleurs d’Halloween. Walibi est reconnu pour être the place to be à cette période de l’année et proposera 7 nocturnes en plus d’un décor exceptionnel. Le parc sera ouvert jusqu’à 22 heures en proposant une formule soft pour les familles le jour et plus hard à la tombée de la nuit, les monstres sortiront donc à ce moment-là. Cette année, en plus des maisons hantées par lesquelles brille Walibi, il y aura trois nouvelles zones dans laquelle les visiteurs vont être immergés, dont une réservée au plus petits. Walibi c’est 300 équivalent temps pleins habituellement. MAIS… ils ont mis les petits plats dans les grands pour Halloween : ce sera presque 800 personnes qui seront mobilisées. Les réservations pour cette période sont déjà disponibles, à voir si vous allez oser affronter les différents monstres… Infos et réservations : Walibi Belgium