Une après-midi de pêche avec les Pêcheurs de Tubize : on a testé pour vous !

La société des Pêcheurs de Tubize existe depuis 1921 et possède deux étangs d’une superficie de 1,6 ha et 2,1 ha. Ce qui fait surtout la popularité de ces deux étangs ce sont la présence de nombreux poissons et que les étangs ne ferment pas durant l’hiver. Vous pouvez également y réserver une berge pour y disputer une manche de challenge de votre club.

Un conseil de pêcheur : "Il faut toujours essayer de bien tenir la canne en main, car ce n’est pas la première canne qu’on lâche à cause d’un gros poisson et que la canne se retrouve au milieu de l’étang."

Pour que la sortie de pêche soit fructueuse, il est important de connaître les lieux où se trouvent les poissons sur le plan d’eau. En général, il faut chercher des fosses ainsi que les hauts-fonds. De plus, vous pouvez repérer les structures où s’abritent certaines espèces de poissons, comme les rochers et les arbres morts.

"Oui et ça a mordu assez rapidement ! Il faut noyer le poisson, c’est-à-dire le laisser dans l’eau, quand il a pris deux ou trois fois l’air, il se calme et il vient plus facilement. Le poisson se fatigue rapidement et se laisse remonter sur l’embarcation de pêche sans opposer de résistance." explique Pascal Laroche. Dans la foulée, il remercie également Paul et Marcel qui l’ont guidé dans sa première pêche !

Paul a commencé la pêche à la truite avec ses grands-parents à l’âge de 6 ans tandis que Marcel s’est mis à la pêche un peu plus tard. Cela n’empêche que les deux hommes ont de l’expérience à revendre…