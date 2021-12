Train World à Bruxelles : on a testé pour vous !

Il n’est jamais trop tard pour bien faire : il est temps d’aller visiter Train World qui existe depuis 6 ans dans la magnifique gare de Schaerbeek.

L’expérience d’Hugues Hamelynck : "Je n’y étais encore jamais allé. Je n’ai jamais eu une grande passion pour le train et même si j’ai de vagues souvenirs d’enfance autour d’un circuit de train électrique, je ne faisais pas partie des enfants fascinés par le chemin de fer.

Et pourtant, autant vous le dire tout de suite, Train World m’a conquis. Tout est absolument parfait. Au départ, j’avais été attiré par l’expo consacrée à l’Orient Express dans le cade d’Europalia, mais je dois dire que dès l’entrée dans la gare de Schaerbeek, on sent le talent de mise en scène de François Schuiten. C’est lui, l’auteur de bande dessinée qui se cache derrière l’immense scénographie."

C’est vraiment immense puisqu’en faisant toute l’expo au pas de course, il faut compter 1h30. Si vous y allez en famille et que vous prenez vraiment le temps, vous pouvez compter une demi-journée. C’est un lieu immersif, on est dans ce qu’on attend d’une expo au 21e siècle.

Une application est à télécharger pour ceux qui souhaitent un audioguide, c’est gratuit et elle permet d’attirer également l’attention sur tout ce qui est plutôt destiné aux enfants. C’est clair, efficace et accessible aux PMR.

Chaque détail a été pensé comme un décor de théâtre, on a caché la machinerie pour ne vous montrer que le beau. C’est parfois même très impressionnant. L’expo permanente vous racontera tout sur le train depuis la ligne Bruxelles-Malines en 1835 jusqu’au simulateur de pilotage d’un TGV et je me concentre sur l’Orient Express. Peut-être l’avez-vous oublié mais on doit ce train mythique à un belge : Georges Nagelmackers, le créateur de la Compagnie internationale des wagons-lits. On le voit et on l’entend d’ailleurs dans l’expo en hologramme 3D et, petit clin d’œil, il a les traits et la voix de notre Patrick Weber national.

Les deux plus belles pièces de l’expo sont évidemment les deux wagons que vous pouvez traverser, histoire d’en mesurer le luxe, le confort et la beauté. Fauteuil, moquette, marqueterie, lustre, boiserie… Le wagon-restaurant fait totalement rêver, nappe blanche, argenterie, coupe de champagne. Bref, ça ne donne qu’une envie, se replonger dans " Le crime de l’orient express " d’Agatha Christie ou le film sorti en 2017.

L’expo Orient Express c’est jusqu’en avril 2022 et sinon Train World, c’est toute l’année évidemment !