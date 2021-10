Pierre Bail a testé l’électrostimulation pour vous !

Cette technique est utilisée dans le domaine de la remise en forme, pour réduire la masse corporell e en augmentant la masse et la force musculaire, et en renforçant la structure corporelle , la flexibilité et l’aspect de la peau.

Il faut commencer par revêtir une combinaison spéciale sur laquelle sont venues se placer des électrodes, au niveau des bras, des pectoraux, des abdominaux et des fesses.

Les exercices commencent : 4 secondes d’électrostimulation couplée à des exercices que vous faites en même temps, puis 4 secondes de repos, tout ça pendant 20 minutes…

Alors dit comme ça, on a l’impression d’une promenade… Détrompez-vous ! C’est très intense et au fur et à mesure que les secondes s’égrènent on sent le travail des électrodes, on sent les muscles qui travaillent et on commence à transpirer.

Une expérience plus qu’amusante selon Pierre Bail : "Je me suis retrouvé dans toutes les positions y compris à quatre pattes… Elles ont eu l’extrême délicatesse de ne pas trop rire… tant le spectacle qu’offrait votre serviteur devait être pitoyable."