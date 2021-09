On a testé pour vous : un vol en montgolfière en Brabant Wallon !

On a décollé du Domaine de Huizingen avec plus ou moins une trentaine de personnes divisés en 3 montgolfières. L’excitation était à son comble…

On aperçoit le plus vieil arboretum de Belgique à nos pieds. Des paquets de brumes à droite et gauche. On a une visibilité à 60 mètres. On est au-dessus de l’autoroute, c’est très impressionnant.

Lors de cette activité, c’est incroyable car on perd la notion du temps, de la vitesse, et de la hauteur.

Alors qu’on était à une altitude de 150 mètres mais on ira jusqu’à 250. En gros, on a eu la chance de survoler Hal, de voir le Lion de Waterloo au loin, Bruxelles au loin aussi… Mais, à cause du vent, on a survolé le Hainaut.

C’était terrible. Des images à couper le souffle. Impressionnant au début car on monte vite. Et ensuite, c’est devenu très zen.