On a testé pour vous un sport peu pratiqué chez nous : le Curling !

© Tous droits réservés

Le Curling est un sport d’équipe qui se joue à 4 contre 4 sur de la glace. Le but est de placer des pierres en granit d’un poids d’un peu plus de 19 kg le plus près possible d’une cible circulaire dessinée à même la glace et située à une quarantaine de mètres du point de lancement. On appelle la cible : la " maison ". Chaque joueur lance sa pierre à tour de rôle. En fonction du rapprochement de la cible, vous remportez 1, 2, 3 ou 4 points.