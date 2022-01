On a testé pour vous un spa pour bébés à Mons

"Baby Bulles" se situe au 9A, rue des Kiévrois à Mons. Fanny Rochez, notre ambassadrice du Hainaut, a pris rendez-vous en même temps que Robin. Ce petit testeur du jour est déjà un adepte de la thalassothérapie.

Pendant une vingtaine de minute et dans une eau chauffée à 37 degrés, Robin se détend, sollicite sa motricité avant une séance de massage. Ce concept novateur est unique dans la région. Il est le résultat de la réflexion de deux sœurs, Caroline et Charlotte Petitjean. Toutes les deux travaillent dans le paramédical. L’une est sage femme, l’autre diététicienne. En tant que maman de Jules, 20 mois et Nina deux ans, elles ont eu terriblement envie de mettre à profit leurs compétences. Elles se sont rendues compte pour l’avoir testé à Bruxelles que ça permettait d’apaiser bébé lors de coliques et de constipations.

Le salon a ouvert en juin 21, c’était audacieux !

L'environnement est privatisé et personnalisé. On peut y venir en couple ou avec mamy, marraine... Tout est prévu pour le plaisir des petits de 14 jours à 1 an. La stimulation sera différente évidemment. Le bébé est enveloppé dans une petite couverture, jusque 3 mois. Il y a des jets d’eau, des couleurs, la lumière est tamisée. C’est un bain enveloppant. Bébé est bercé comme lorsqu’il était dans le ventre de sa maman. Ca lui rappelle des sensations et généralement il ouvre grands les yeux. Robin, notre petit testeur était venu à l’époque et son papa raconte qu’il avait vraiment apprécié. Robin, Jérôme et son épouse, Melody en ont profité. C’est un moment privilégié et rassurant. Et c’est vrai que comme Caroline est sage-femme, elle peut répondre à toutes les questions angoissantes d'un nouveau parent.

La séance de balnéo dure environ 20-25 minutes

© Tous droits réservés Pas plus, sinon, l’enfant se lasse. Il y a beaucoup d’informations pour le bébé, la lumière, le bruit, les sensations. Un peu plus âgé, à partir de 4 mois, le bébé est soutenu par une bouée autour du cou. Il est en position verticale, aucun souci, nous rassure Caroline pour les cervicales, pas de pression ! Au contraire le petit vient se glisser, c’est lui qui gère sous l’œil attentif de maman et papa, il va même tendre son petit ventre pour recevoir les petits jets. Il y a beaucoup de jouets aussi. Ça sollicite la motricité. La technologie de la thalasso est hyper sécurisée. Robin a adoré ! Il a déjà son abonnement.

Après l’eau, les massages

Caroline se positionne à côté des parents pour leur montrer quels sont les gestes à adopter. Elle fait la démonstration sur sa poupée Pénélope et les parents apprennent. De cette façon, ils pourront reproduire le massage de bébé à la maison. Caroline montre les mouvements et prodigue conseils et astuces. Là aussi, ça dure environ 20 minutes. Pour les enfants calmes, c’est un moment de béatitude, pour les plus agités, ça les calme. Tout cela avec un fond de musique apaisante, c’est zen et relaxant.

Caroline ou Charlotte s’adapte complètement à l’enfant et à son âge

Ca coûte 55 € la séance. Vous pouvez acheter des bons cadeaux ou vous abonner. Jérôme et Melody affirme que Robin semble être un véritable fan de "Baby bulles". Les jeunes parents adorent ce concept chaleureux et rassurant. Ils se sentent à l’aise. Ils ont le sentiment que leur bébé comprend tout, ça renforce le lien et ils adorent l'admirer totalement épanoui. Robin sourit. C’est un moment de plénitude et de complicité. En général, de retour à la maison, bébé fait une bonne sieste! Certains nourrissons ont fait leur première nuit après cette expérience.

