On a testé pour vous "Supercade", une salle d’arcade à Ixelles

Elle est dirigée par des passionnés. On est du côté de la Porte de Namur. L’accueil de Tonton Gaby (le patron) est chaleureux et personnalisé. Ici, on vous conseille et on vous accompagne. Les douze bornes d’arcade disponibles ont toutes été créées par la maison, de la découpe du bois à l’assemblage. Elles permettent de faire tourner dans des conditions optimales des classiques de l’arcade sortis dans les années 80 et 90, des pépites méconnues du grand public, mais aussi des jeux récents.

Comme les machines d’époque tombent facilement en panne, que les pièces se font rares, ici pas d’écran cathodique mais des écrans HD et en réalité sur chaque machine, il y a des dizaines de jeux possibles. C’est le patron qui vous branche sur ce qui vous correspondra le mieux.

Les grands classiques des jeux d’arcade sont les jeux de combat, les jeux de flingues, les courses de bagnoles.

On paye 10€ et on peut jouer 2h, y a aussi des formules d’abonnement. Le but c’est aussi de favoriser la rencontre et l’échange, c’est ce qui fait la différence avec une console de jeu tout seul chez soi. Et puis, on ne joue pas du tout aux mêmes jeux.