On a testé pour vous : LuxFly, le simulateur de vol en chute libre

A travers ce simulateur, vous aller découvrir les sensations de la chute libre en toute sécurité. Pas besoin donc de prendre l’avion, de devoir sauter avec un parachute. On est juste dans la chambre de vol avec l’air qui nous porte. Ce sont donc des sensations uniques et accessibles à tout le monde.

Magali et Steve Braff sont des passionnés et des champions de la chute libre depuis presque 20 ans. Steve a toujours rêvé d’être Superman, il a donné à sa femme Magali l’opportunité de découvrir ce sport incroyable. Comme le couple voyageait toujours aux Etats-Unis pour sauter d’avion et voler en soufflerie, Magali et Steve ont eu l’idée de créer leur premier simulateur en 2013. Et depuis l’année dernière, ils sont donc les heureux propriétaires de ce simulateur nouvelle génération.

Les membres de l’équipe d’instructeurs viennent du monde entier et ont été sélectionnés sur base de leur passion. Leur tâche : vous accueillir et vous guider dans le simulateur de chute libre.

Pour monter dans le simulateur vous serez équipé d’une combinaison, d’un casque, de lunettes de protection et de bouchons pour les oreilles, le bruit de la soufflerie étant relativement important. Lors du vol, les instructions se font par signe. Il faut savoir aussi que c’est un sport très physique.

Dans le sous-sol du bâtiment, il y a un musée qui explique notamment les différentes disciplines de la chute libre (vol relatif, voltige, Free Fly…). Il est également possible d’y faire des team building, des évènementiels, des anniversaires, et même des compétitions.

Tarif et info sur https://indoorskydive.lu/