On a testé pour vous : les écuries du Petit Chalet à Nivezé

Je vous emmène sur les hauteurs de Spa, du côté de Nivezé pour ceux qui connaissent. C’est à 3 km du centre de Spa.

Les écuries du petit chalet sont un havre de paix dans un endroit magnifique et surtout un centre équestre pour enfants et adolescents handicapés, malades ou placés en famille d’accueil, mais aussi un lieu de rencontre où se croisent des familles, des écoles et des enfants valides et où tout le monde est au contact des animaux.

Les installations sont situées dans un cul-de-sac à l’orée des bois, l’ambiance y est simple et familiale. (Il y a des enfants qui courent partout dans une joyeuse ambiance…)

On peut y retrouver une quinzaine de poney, des chevaux, des poules et des canards, des ânes et autres chiens, chats et chèvres… Il y a même un énorme cochon vietnamien qui est très drôle et qui est devenu la mascotte des écuries du petit chalet.

Aux écuries du petit chalet, on vise le bien-être des enfants dans un endroit où la différence n’est pas un handicap.

Des boxes, une piste sont prévus pour les jeunes cavaliers… Mais l’activité essentielle est de donner aux enfants à partir de 3 ans la possibilité de découvrir la nature et la forêt des environs à dos de poney, à dos d’ânes ou de petits chevaux choisis pour leur docilité et leur gentillesse avec les enfants.

L’équipe d’encadrement est dirigée par Anne-Chantal de Lamotte qui est prof d’équitation. Les promenades à dos de poneys permettent aux enfants ayant des difficultés de marche en terrain difficile, malvoyants, handicapés moteurs de découvrir la forêt en toute sécurité et d’être sensibilisés au respect de la nature et des animaux.

Pour plus d’infos sur les balades et les activités organisées par les écuries du petit chalet tapez : écuries du petit chalet sur internet ou rendez-vous : chemin du Bois à Jalhay – Nivezé.