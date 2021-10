On a testé pour vous : « Les bulles à flotter »

C’est une petite sortie balnéaire que nous propose notre ambassadeur bruxellois, Hugues Hamelycnk. Il a testé " Les bulles à flotter ".

Il s’agit d’une drôle de capsule blanche remplie d’eau salée, on pourrait croire à un sarcophage ultramoderne. On va y flotter totalement nu pendant une heure Le principe est le même que celui que l’on connaît dans la mer morte, sauf qu’ici l’eau est encore 5x plus salée. C’est la forte concentration en sel nous qui fait rester à la surface. Pour être précis, il s’agit d’une eau saturée en sel d’Epsom (un sel de magnésium) connu depuis l’antiquité pour ses vertus thérapeutiques.

Outre la flottaison, il y a l’isolation sensorielle, la capsule va petit à petit être plongée dans le noir (sauf si on choisit de garder la lumière) et elle va nous isoler de tous les sons extérieurs. On se retrouve alors en apesanteur dans une eau à l’exacte température de notre peau il paraît que le réglage se fait au dixième de degré près, on finit par oublier qu’on est dans l’eau. Pendant 1h, on se repose, on se détend, on divague, on médite… Surtout on relâche les tensions musculaires, au fil des soixante minutes.