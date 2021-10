On a testé pour vous : Le Wolf Food Market de Bruxelles !

Et c’est vrai que dès l’entrée, c’est le paradis pour les gourmands. Le lieu est magnifique, l’ambiance chaleureuse, ça grouille dans tous les sens, ça sent bon, ça grille, ça saute, ça cuit, ça snacke, ça fristouille… Et finalement le plus dur pour le visiteur c’est de faire un choix.

On peut y manger pour 10€ ou plus. En semaine à midi, c’est le rendez-vous idéal des travailleurs du centre de la capitale pour le déjeuner et le week-end mais c’est aussi le paradis des " bruncheurs " ou des touristes.