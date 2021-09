On a testé pour vous : le parc de Furfooz

Ce site remarquable géré par l’association Ardenne et Gaume, est parcouru par une balade de 4 km environ qui traverse forêts, pelouses et bords de rivière et qui passe par une multitude d’endroits remarquables : grottes, points de vue sur la Lesse, vestiges historiques, thermes romains, etc.

La balade nous fait ensuite redescendre vers la rivière. Au fil du temps, la Lesse a creusé tout ce massif rocheux en laissant des grottes ou encore des cavernes… Des escaliers façonnés dans la roche s’enfoncent dans une nature luxuriante et nous emmènent dans ces trous géants qui portent des noms particuliers : Trou du grand-duc, une sorte de fenêtre dans la roche qui offre une vue de carte postale, le Trou des Nutons, le Trou du Frontal…

Le sentier nous conduit jusqu’aux bords de Lesse et longe ensuite la rivière sur quelques centaines de mètres. L’occasion, peut-être, d’observer le magnifique Martin-pêcheur très présent dans la vallée.

Avant de prendre le chemin du retour, on s’arrête à la Flobette pour une pause savoureuse. Situé sur les rives de la Lesse, cet établissement propose une petite restauration " nature " à base de produits de la région et de plantes sauvages. Ici, on déguste les bières de la Brasserie de la Lesse ou des sirops maison, et on se laisse surprendre par les plats artisanaux concoctés par Florence en fonction de ce que la nature a à offrir.

La Parc de Furfooz est la destination idéale pour une escapade automnale en pleine nature ! Il est ouvert tous les jours jusqu’à fin octobre (fermeture de novembre à mars).

Tarif : adulte-5€, étudiant-3€, enfant 1€.

Infos : https://www.parcdefurfooz.be/