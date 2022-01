On a testé pour vous le Musée des égouts de Bruxelles ! - Les Ambassadeurs - 06/01/2022 Hugues Hamelynck, notre ambassadeurs bruxellois, vous emmène dans un des musées les plus étonnants de Bruxelles

le musée des égouts. Le réseau d'égouts sous Bruxelles-Ville compte plus de 350 km de ramifications souterraines qui engloutissent chaque jour des milliers de m3 d'eaux usées.

Le musée raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits. Il détaille le travail des hommes dans ce monde souterrain et explique le cycle de l’eau en ville.

La visite se fait en deux temps. Tout d’abord, vous parcourez un espace d’exposition consacré à l’histoire des égouts, le voûtement de la Senne, l’utilité des égouts pour gérer les eaux usées mais aussi les eaux de pluie. Vous y comprenez également le fonctionnement des avaloirs, des déversoirs, des bassins d’orage. D’ailleurs à ce sujet, une formidable maquette en 3D illustre différents scénarios. On en apprend d’avantage sur le métier d’égoutier et surtout on est sensibilisé au cycle de l’eau et à l’écologie.

Dans un deuxième temps, la visite vous emmène littéralement dans les égouts. D’une part, on longe la Senne qui coule toujours sous la ville et d’autre part on traverse un long couloir, les eaux usées sont sous vos pieds. On marche sur une grille en acier. On est frappé par le bruit de la voirie située juste au-dessus et surtout par l’odeur.