On a testé pour vous la parfumerie "Guy Delforge" à Namur

Du lundi au vendredi de 14:30 à 17:00 sur Vivacité

Faire rayonner les talents locaux, proposer des activités près de chez soi ou un peu plus loin, découvrir des sites touristiques, des recettes du terroir, des artisans… Michaël Pachen et Camille Delhaye emmènent les auditeurs, dans la bonne humeur, à la découverte des régions et de leurs atouts. Les ambassadeurs, déclinaison radio de l’émission bien connue de La Une, est le nouveau rendez-vous de l’après-midi (14h30-17h) sur VivaCité. Valorisons les régions et tout ce qui s’y passe !

Michaël Pachen et Camille Delhaye seront secondés d’ambassadeurs dans les différentes régions (Bruxelles : Hugues Hamelynck, Liège : Pierre Bail, Namur : Virginie Hess, Hainaut : Philippe Jauniaux, BW : Pascal Laroche & Luxembourg : Jean-Marc Decerf). Chaque émission multirégionale reprendra pas moins de 10 contenus régionaux, une séquence culinaire du terroir, un quizz sur nos régions ainsi que des greeters qui mettront leur commune à l’honneur. Notons qu’un agenda culturel quotidien y sera également proposé en décrochage sur les quatre zones Bruxelles / Liège / Hainaut / Namur-Lux-BW.