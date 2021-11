Cette coopérative à finalité sociale propose un service de collecte gratuite d’encombrants à domicile dans 31 communes de la Province de Namur. Tous les jours, 20 à 25 tonnes d’encombrants en bon ou en mauvais état sont ainsi récoltés à domicile chez une centaine de particuliers puis acheminés par camion à la Ressourcerie namuroise où ils sont triés. Certains partent dans les différentes filières de recyclage, d’autres restent sur place pour être réparés, nettoyés, shampouinés, passés en machine, d’autres sont totalement relookés. Une fois remis en état, ces meubles et autres accessoires sont mis en vente dans l’une des 5 Ravik Boutik situées à Namur, Andenne, Florenne, Ciney et Suarlée.

Les boutiques de Ciney et de Suralée sont un peu différentes des quatre autres boutiques. Elles portent d’ailleurs de nom de "Ravik sélection". On y trouve une sélection des plus belles pièces trouvées lors des collectes et rénovées par la Ressourcerie : objets vintage, industriels, insolites, meubles aérogommés, créations, vaisselles de qualité supérieure, etc.

La majorité des travailleurs de la coopérative sont des personnes qui ont suivi un parcours de réinsertion professionnelle. 90% des employés de la Ressourcerie ont en effet le statut " Article 60 ".