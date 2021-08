On a testé pour vous : la ferme pédagogique de Bousval

Plusieurs activités sont proposées tous les jours pour découvrir l’origine des produits et se familiariser avec les animaux. Il est possible de nourrir les animaux de la ferme, jouer dans le bois, faire des tours à poney, fabriquer du fromage, du pain ou encore du yaourt.

A proximité de Nivelles, Waterloo ou encore Bruxelles, cette ferme pédagogique propose toute une série d’activités à partager en famille ou entre amis. Au fil des saisons, petits et grands pourront utiliser leurs cinq sens et expérimenter la vraie vie d’agriculteur et d’éleveur.

On y est, c’est la rentrée ! Nous avons envoyé des ambassadeurs tester des activités dans toute la Belgique. Et c’est Pascal Laroche qui se lance à la ferme Bousval à Genappe.

"On est vite dépaysé : nous sommes près des bois, on entend les oiseaux chanter, on peut observer au loin les animaux, et il n’y a pas trop de monde." explique Damien, le propriétaire. C’est aussi l’occasion de reprendre la patience d’observer les choses et de laisser les enfants toucher les animaux, de les nourrir, il n’y a pas de limite de temps…

On sait que la nourriture attire et c’est donc l’occasion de prendre le temps de goûter les bons produits du terroir confectionnés sur place par toute la famille. Du beurre, du fromage, de la confiture, des fruits et légumes et même de la crème glacée, il y en a pour tous les goûts.