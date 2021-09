On a testé pour vous la base aérienne de Beauvechain et ses activités !

Le domaine est géré par des militaires à la pension ou pas et des bénévoles qui, chaque mardi, viennent entretenir le lieu. Le musée évoque l’histoire des unités de la base de Beauvechain de 1935 à nos jours et plus particulièrement sur l’aviation de chasse de 1946 à 1996. Ils s’occupent aussi de la restauration et de la préservation des avions ayant volé au sein de la Force Aérienne Belge. On peut également y voir des moteurs d’avions, des véhicules militaires, des armes légères et lourdes, des équipements en tout genre, des photos et archives, etc. Un aménagement incroyable, repris il y a quelques années par le Général Guy Van Eeckhoudt.

Quoi de mieux comme endroit pour être dans le monde militaire ?