On a testé pour vous la balade commentée de Profondeville.

Le livre s’inscrit dans la volonté de faire découvrir la nature locale aux habitants de la région et aux touristes. Chaque chapitre est dédié à une commune couverte par la régionale et divisé en 4 parties : une présentation générale de la commune, un focus sur différents sites naturels de son territoire, une balade commentée proposée par Cœur de Wallonie et une action menée par la régionale au sein de la commune. Le tout agrémenté de photos, d’aquarelles, de cartes, etc.

Cette joyeuse bande de naturalistes passionnés est active sur le territoire 11 communes de la Province de Namur. Elle organise tout au long de l’année des activités de protection de la nature et de sensibilisation comme la gestion de réserves naturelles, des balades guidées, la Nuit de la chouette et de la chauve-souris, le recensement des oiseaux, etc.

J’ai testé cet outil pour vous en sélectionnant la balade de Profondeville ! Le tracé démarre de Lustin, un des villages de l’entité, près du restaurant le Belvédère. On pénètre rapidement dans le Bois de Nîmes, une jolie forêt particulièrement agréable à parcourir en cette période automnale. Dans le livre se trouvent une série d’informations sur les espèces végétales et animales qu’on peut rencontrer en chemin : fougères et myrtilles au sol, plantations de résineux, mésange huppée dans les cimes, etc. Chaque repère est numéroté et reporté sur la carte de la balade pour nous aider à le localiser.

On sort ensuite de la forêt pour se retrouver en pleine campagne condrusienne. La balade nous emmène jusqu’au fameux Trou d’Haquin, l’une de plus célèbre grotte de Belgique mais uniquement accessible aux spéléologues. Le livre nous raconte tout sur ce trésor géologique On continue vers le village de Lustin et ses jolies maisons en pierre de grès. Cœur de Wallonie nous invite à visiter l’église Saint Lupicin notamment pour ses très beaux vitraux. On passe près d’une magnifique haie de charmes (que le livre nous invite à observer au passage) avant de revenir vers le point de départ. Je vous conseille de poursuivre la découverte en dégustant un petit plat dans l’un des restaurants panoramiques (Le Belvédère ou La fête au palais) qui se trouvent juste à côté et qui offrent une vue incroyable sur la vallée de la Meuse.

Si la curiosité vous titille encore après le parcours et qu’il vous reste de l’énergie, n’hésitez pas à faire un saut vers le site naturel des " Rochers de frêne " renseigné dans le livre : ces rochers qui datent de 380 millions d’années sont constitués de calcaire, ce qui prouve qu’à cette époque, Profondeville était recouverte d’une mer peu profonde et chaude avec des barrières de récifs. On y trouve d’ailleurs des fossiles de coraux et de sortes d’éponges. Un sentier pentu démarre du Belvédère jusqu’au bas des rochers. " 200 mètres après le début de la descente, un vieil escalier moussu vous conduit à un joli point de vue sur la vallée ".

Je recommande vivement cet ouvrage et tous les bons plans qu’il propose, tant aux habitants de ces 11 communes namuroises qu’aux touristes venus visiter cette belle région et à tous les curieux de nature !

Vous pouvez vous procurer le livre " Balades et découvertes nature en région namuroise " dans une série de librairies, dans certains Office du tourisme, commerces et musées de la région, et bien sûr chez Natagora ! Tous les points de vente se trouvent sur la page Facebook de la régionale Natagora- Cœur de Wallonie. Il est au prix de 20€.