On a testé pour vous : AviaSim le simulateur de vol à Bruxelles

Prenez la place du Commandant de bord, installez-vous confortablement dans un simulateur et faites décoller un Airbus depuis l’aéroport de votre choix : Dubaï, St Martin, Gibraltar, Singapour, Kaï Tak, Rio de Janeiro, etc.

Prenez les commandes de l’un des avions les plus performants et les plus puissants au monde. Réalisez le vol que vous souhaitez, en compagnie d’un instructeur, pilote professionnel. Après un briefing durant lequel vous découvrirez le cockpit du simulateur d’avion de ligne et mettrez les moteurs en route, viendra le moment de choisir le ou les aéroports sur lesquels vous souhaitez prendre votre envol. Désormais, le commandant de bord, c’est vous !

Hugues nous explique son aventure : "On sait que c’est pour de " faux " mais l’excitation de piloter un avion de ligne est immédiate. On se surprend à stresser. C’est que le réalisme est au rendez-vous, la preuve, des pilotes professionnels viennent aussi ici pour s’entrainer. Les sensations sont garanties, même si le cockpit n’est pas monté sur vérins et donc n’est pas en mouvement, rien que les illusions visuels sont bouffantes pour votre cerveau. Durant les premières minutes de vol, j’étais très appliqué à réaliser le décollage parfait mais très vite l’envie de " tester " le simulateur se fait sentir. Et comme beaucoup de visiteurs de AviaSim, on a envie d’expérimenter les atterrissages d’urgence, les crash aériens, les conditions météo extrêmes."