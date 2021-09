Michael Pachen et Camille Delhaye, le duo complice des "Ambassadeurs" qui met la lumière sur nos régions

Dans le cas des Ambassadeurs sur VivaCité, Michael Pachen et Camille Delhaye vous invitent chaque jour dans dix villes ou régions du plat pays. "C’est vraiment ambitieux et 2h30 d’antenne c’est considérable pour valoriser les régions. C’est la preuve que cet aspect régional est dans l’ADN de la chaîne . On le savait déjà, mais on le renforce avec cette émission" souligne l’animateur. "Dans le contenu c’est très varié aussi : on peut passer de la visite d’un vignoble à un appel à projets à Charleroi, à la visite d’un musée à Liège" pointe de son côté sa jeune acolyte.

"Cela a du sens de faire du contenu régional sur tout le réseau et de parler de tous ces événements pour que les initiatives locales et régionales aient un maximum de rayonnement sur tout le pays " défend ainsi l’animateur de 46 ans. Camille Delhaye relève aussi le confinement qui a changé la perception de la population belge sur son pays. "On s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de richesses en Belgique et qu’on pouvait voyager en ne partant pas trop loin. Les auditeurs continueront à être au courant de ce qu’il se passe près de chez eux , mais le but est aussi de pouvoir leur permettre de se rendre compte qu’il y a d’autres choses qui se font juste à côtés toutes intéressantes".

Le duo d’animateurs se sent prêt à relever le défi imposé par cette émission d’envergure. Déjà complices sur d’autres radios avant VivaCité, ils ont pu collaborer quelques mois sur Quoi de Neuf ? avant de travailler sur Les Ambassadeurs.

Camille Delhaye et Michael Pachen s’entendent donc à merveille et comptent bien saupoudrer toutes ces infos régionales sur un ton léger, avec leur humour taquin et leur bonne humeur contagieuse. "On peut parler de choses sérieuses tout en ne se prenant pas au sérieux" estime celui qui anime aussi l’émission d’humour du dimanche matin, Les Enfants de Chœur. "Il y a un vrai côté divertissant à cette émission qui rend les choses encore plus intéressantes : on apprend, on s’amuse, on rigole, on joue car il y aura des concours tous les jours". Avis complètement partagé par son binôme : "On garde vraiment ce côté divertissant et insolite quand c’est possible et on rigole pour tout. On garde la même dynamique de ce que l’on avait fait dans Quoi de Neuf ? et c’est inévitable car le duo s’est créé ainsi".

Et le duo fonctionne tant à l’antenne qu’hors antenne pour cette émission. "En étant épicurien, on va vers les bonnes choses et elles se passent toujours dans nos régions : la dégustation d’un plat, d’une bière, l’envie d’aller voir un spectacle, des loisirs. Nous sommes des bons vivants donc je crois que nous sommes naturellement désignés pour faire cette émission" se réjouit Michael. L’animateur est aussi un excellent Ambassadeur selon sa comparse car "il est très proche des gens et cela se ressent beaucoup dans sa manière d’animer, de réussir à créer cette proximité avec eux".

Écoutez Michael Pachen et Camille Delhaye et faites le plein d’infos et de découvertes régionales dans Les Ambassadeurs tous les jours de la semaine 14h30 à 17h sur VivaCité.