Les ruines de Montaigle : Virginie Hess a testé pour vous !

"A l’entrée, je retrouve Monique, une des employées de l’ASBL " Les Amis de Montaigle " qui gère le site. C’est elle qui va me faire vivre l’histoire de ce château. Depuis 30 ans, elle guide avec passion les écoles, familles et autres curieux qui viennent découvrir les lieux.

On entame la montée pour atteindre l’entrée de l’ancienne forteresse. En contrebas s’écoulent la Molignée et son affluent le Flavion qui encerclent le site. " Au bord de ces berges se trouvait la basse-cour ", m’explique Monique. Après avoir passé la grande porte, on pénètre dans la cour intérieure du château, où se trouvaient les " communs ", comme les puits, le four à pain, etc."

Le premier château a été construit au 8e siècle. Il n’en reste qu’une tour. Au 14e siècle, il est agrandi et transformé en forteresse avant de devenir un château comtal, au 15e siècle. Un siècle plus tard, il est brûlé par les troupes du roi de France. Ce n’est qu’au 19e siècle que commencent les travaux de consolidation et la lutte contre le pillage. Depuis, l’association, qui compte 5 employés, poursuit ce travail de préservation, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Le site est toujours privé.