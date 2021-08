Les Ambassadeurs débarquent en radio sur VivaCité !

Dès la rentrée, l’émission Les ambassadeurs se décline en radio sur VivaCité en compagnie de Michaël Pachen et Camille Delhaye. Voici ce qui vous attend ! Faire rayonner les talents locaux, proposer des activités près de chez soi ou un peu plus loin, découvrir des sites touristiques, des recettes du terroir, des artisans… Michaël Pachen et Camille Delhaye emmènent les auditeurs, dans la bonne humeur, à la découverte des régions et de leurs atouts. Les ambassadeurs, déclinaison radio de l’émission bien connue de La Une, est le nouveau rendez-vous de l’après-midi (14h30-17h) sur VivaCité dès le lundi 23 août. Valorisons les régions et tout ce qui s’y passe ! Notre duo d’animateurs sera secondé par des ambassadeurs des différentes régions : Bruxelles : Hugues Hamelynck

Liège : Pierre Bail

Namur : Virginie Hess

Hainaut : Philippe Jauniaux

BW : Pascal Laroche

Luxembourg : Jean-Marc Decerf Chaque émission multirégionale reprendra pas moins de 10 contenus régionaux, une séquence culinaire du terroir, un quizz sur nos régions ainsi que l’intervention de greeters qui mettront leur commune à l’honneur. Notez qu’un agenda culturel quotidien y sera également proposé en décrochage sur les quatre zones Bruxelles / Liège / Hainaut / Namur-Lux-BW.

© MARTIN GODFROID Philippe Jauniaux Philippe Jauniaux est l’une des voix bien connues de la RTBF. Il a présenté de nombreuses émissions depuis les débuts de VivaCité il y a plus de 15 ans : des jeux, du divertissement, des émissions régionales, des spéciales, etc. Philippe a aussi été l’un des visages télé de la météo RTBF entre 1996 et 2004. A la rentrée 2021, il prendra les commandes du Tip Top, le hit-parade diffusé tous les samedis entre 10h30 et 13h et en semaine pour la quotidienne entre 19h et 20h.

© Tous droits réservés Pierre Bail Né à Liège au siècle dernier, Pierre Bail est issu d’une famille de musiciens. Sa maman fût premier prix de conservatoire en piano et son oncle guitariste d’un groupe de jazz connu de l’après-guerre (Bob Shots). Bercé dès son plus jeune âge par les Beatles, Pink-Floyd ou les Beach-Boys, il était tout naturel qu’au début des années 80, il soit passionné par l’émergence des radios musicales. Avec Jean-Claude Brialy comme parrain de radio, il a suivi un parcours qui l’a mené aux quatre coins du paysage audio-visuel : FM56, NRJ, Chérie FM, Canal +, Télé 21, Eurosport, RTL-TVI, Bel RTL, LTA et HSE. Pierre est très attaché à la Cité Ardente et il se réjouit d’en être un ambassadeur pour VivaCité.

© Tous droits réservés Virginie Hess Journaliste, éco-conseillère et passionnée de nature, Virginie a travaillé dans plusieurs associations environnementales avant de lancer son activité de consultante en communication. Storyteller, modératrice de débats, chroniqueuse radio/TV à la RTBF (Le 6-8, La grande forme, Quel Temps !), elle aime partager sa curiosité et sa fascination pour les beautés qui nous entourent. Habitant près de Dinant, Virginie prendra un immense plaisir à vous faire découvrir sa région de cœur : le Namurois !

© Tous droits réservés Jean-Marc Decerf Originaire de Spa mais habitant la province de Luxembourg, dans la commune de Bertogne, depuis presque 30 ans, ça fait 10 ans maintenant que Jean-Marc travaille à la RTBF. Marié et père d’une fille de 24 ans, il réveille la province de Luxembourg dans Luxembourg Matin sur VivaCité tous les jours de la semaine entre 06h00 et 08h00. Il collabore également très régulièrement avec le service des sports dans Viva Sport sur VivaCité et remplace de temps à autre ses collègues de Viva + en DAB +.