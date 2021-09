Le test de Pascal Laroche : les tartes de Chaumont-Gistoux

La pâtisserie de Chaumont-Gistoux existe depuis 1945 et a même été certifiée "Artisan pâtissier" en 2017 pour la qualité de leurs produits, leur savoir-faire et l’aspect familial de l’entreprise. L’esprit de cette maison est surtout celui du respect des recettes ancestrales qui donnent à leurs produits un caractère exclusif.

Rurik et Marc, les propriétaires de la pâtisserie ont accepté d’accueillir un stagiaire d’un jour, Pascal Laroche. Vous avez donc peut-être goûté une tarte fabriquée par ses petites mains. Des recettes au remplissage des tartes en passant par le dressage, Pascal a pu se rendre compte de la difficulté du métier. On se lève tôt, il y a un certain rendement à respecter et il faut penser à tout : température, pâte, minuterie, etc. Cela n’empêche pas de travailler avec de sympathiques personnes, passionnées et courageuses.

Pascal peut nous l’affirmer :" Vous serez super bien accueilli et les tartes sont délicieuses !"

Alors, pour plus d’informations, rendez-vous sûr : www.tarteschaumontgistoux.com