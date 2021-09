Le Planétarium de Bruxelles : on a testé pour vous !

A l’origine, il servait surtout à montrer la voûte céleste, les constellations et vulgariser l’astronomie pour les scientifiques amateurs d’astronomie. Avec les nouvelles technologies, le dôme est devenu petit à petit un immense écran de projection . En 2020, le Planétarium de Bruxelles a totalement renouvelé son matériel de projection et il peut désormais diffuser des films en qualité 8K. Il s’agit de films documentaires réalisés spécialement pour les planétariums du monde entier.

Cela fonctionne un peu comme au cinéma, il y a plusieurs films à l’affiche et plusieurs séances chaque jour. Les films durent en général une demi-heure et sont systématiquement suivis par une animation qui vous explique le ciel du jour en Belgique. L’occasion de réviser les constellations, de réapprendre à repérer la Grande Ours, la Petite Ours, Andromède etc. C’est ludique et extrêmement bien réalisé pour toute la famille.

Au total ce sont une dizaine de films qui sont proposés, il y en a pour tous les âges, à vous de faire votre choix. Entre deux séances vous avez une vingtaine de minutes pour parcourir l’exposition dans le grand hall d’entrée.

En conclusion, pour 8 euros maximum vous vous offrez 1h30 de cinéma la tête dans les étoiles et vous rentrez chez vous plus instruit… A ne pas manquer…

Plus d’informations : www.planetarium.be