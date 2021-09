Le PASS de Frameries change de nom : Philippe Jauniaux a testé pour vous !

C’est avec une immense joie que Phillipe Jauniaux pousse les portes du nouveau PASS en avant-première. Ces 25,26 et 27 septembre sont décisifs pour le Pass de Frameries. Après l’avoir annoncé il y a plus d’un an, le parc d’aventures et de société changera officiellement de nom !

Connaissez-vous le PASS ?

Les sciences et les technologies sont partout autour de nous, le PASS l’a bien compris. À travers des animations et des expositions interactives misant sur la médiation humaine, le Pass tente d’éveiller la curiosité et de susciter le questionnement sur la science en général. Leur objectif principal : donner le goût des sciences et des technologies aux jeunes en leur proposant des outils adéquats… Le Pass propose aux visiteurs de tout âge une journée complète de détente et de découvertes multiples au cœur d’un ensemble architectural et naturel hors du commun.

Et le nouveau Pass, c’est quoi ?

Le Pass a ouvert ses portes en mai 2000, après 21 ans d’existence, il a voulu se remettre au goût du jour. Un nouveau départ qui commence par un autre nom et un renouvellement dans ses activités. Evidemment, vous allez pouvoir retrouver l'offre phare du PASS : 12.000m² d’espace interactif, des espaces ludiques, une plaine de jeux extérieure, un terril ainsi que des animations ludiques et encadrées par leurs animateurs, etc... Mais en plus d'une offre inédite pour ce week-end de réouverture : réalité virtuelle, photobooth thématique et même une course de drones ! En bref, réservez vos places au plus vite sur Le Pass • Billetterie (tickeasy.com)

1 images La tour du PASS ne changera pas… © Philippe Jauniaux