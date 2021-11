Le Musée des Celtes à Libramont : on a testé pour vous !

Depuis ce 2 novembre, le musée des Celtes de Libramont est à nouveau ouvert ! Après un an et demi de fermeture pour des raison d’infrastructure, le Musée n’occupe plus l’ancien presbytère de Libramont. C'est dans un lieu provisoire qu'il a déménagé en attendant de trouver un nouveau point de chute qui sera définitif, le musée a pris place au premier étage de la Halle aux Foires de Libramont. Dans ce lieu on trouve tout ce qui est lié à la vie des Celtes et à leur quotidien. Trois types de sites de cette époque témoignent et attestent leur existence en Ardenne belge : les nécropoles,

les habitats,

les fortifications.

Les collections celtiques du Musée des Celtes comportent plusieurs centaines de pièces authentiques, datant pour l’essentiel du Ve au IIe siècle avant notre ère. Il s’agit de vaisselle, bijoux, outils, armes, accessoires vestimentaires, pièces de harnais de chevaux et de chars à deux roues, témoignant du savoir-faire et de la vie quotidienne des Celtes ardennais. C'est au total plus de 300 de ces pièces sont exposées...

Avec la réouverture du musée, on notera pas mal de nouveautés…

Une nouvelle scénographie, une nouvelle sélection de pièces libramontoises, de pièces ardennaises, de pièces wallonnes et de pièces belges. On peut admirer des objets qui sont prêtés par le musée archéologique d’Arlon, du musée de Tongres, et du musée de Saint-Vith.

1 images Un voyage à travers le temps… © Jean-Marc Decerf

Le Musée des Celtes est ouvert aux familles

On peut manipuler, on peut toucher certains objets exposés. On peut fabriquer un talisman, un porte-bonheur en bois avec son prénom écrit en Ogam (une ancienne écriture irlandaise), on peut fabriquer et décorer de la céramique à partir de terre glaise en utilisant les techniques celtes, on peut colorier des motifs celtiques pour les plus petits. Et plein d’autres activités ludiques pour toute la famille... Il y a également des contes à écouter dans le musée. La boutique du Musée des Celtes propose une sélection d’ouvrages consacrés à divers thèmes touchant aux Celtes. Plus d'infos : Musée des celtes