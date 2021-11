Le Bright Brussels : on a testé pour vous !

Du côté royal, le palais royal est le théâtre d’une projection vidéo architecturale, on appelle ça du mapping. Dans les jardins du Mont des Art , c’est une ambiance vaporeuse et aérienne avec l’utilisation de fumigène pour donner une impression de brume sur laquelle viennent se réfléchir des lumières en mouvement. C’est un véritable son et lumière et on sent que les technologies aujourd’hui offrent un terrain de jeu presque sans limite aux créateurs. Véritable bijou de synchronicité.

Le festival qui a habituellement lieu durant quatre jours en février a été repoussé à l’automne en raison de la situation sanitaire. Cette édition étendue à dix jours mettra plus particulièrement en lumière les quartiers royal et européen. On peut faire les deux circuits dans la même soirée, mais il faut commencer tôt. Je conseille de le faire à pied ou à vélo.

L’événement illuminera les nuits bruxelloises jusqu’au 6 novembre prochain avec 16 œuvres artistiques immersives et ludiques réparties sur deux parcours à découvrir de 19 à 23h. Les seize installations seront visibles sur les douze étapes du parcours. L’accès est gratuit. Il existe des visites guidées, il y aura aussi des soirées musicales ou encore nocturnes de musée, le festival se décline aussi en off avec un programme que l’on peut découvrir sur le site internet de l’événement.

Du côté européen, le parc Léopold est le théâtre de " Dite le avec des fleurs " La démesure de l’amour se retrouve dans cette œuvre. Des fleurs géantes de 6 mètres mélangent la lumière et la poésie pour former un décor féerique. Les 9 installations illumineront l’obscurité tombante du parc du quartier Européen. Dites-le avec des fleurs est une ode à la nature, à la lumière et un joli prélude à l’amour.

Au Parlement européen, sous trois arches lumineuses interactives, six bicyclettes se font face. Les visiteurs sont invités à entrer en compétition entre eux. Ceux qui pédalent le plus vite font progresser l’éclairage aux couleurs de leur équipe.

Dans le parc du Cinquantenaire, il y a The Wave, une sorte de tunnel lumineux triangulaire, vous avez l’impression d’être dans un film de science-fiction ou dans un épisode de Goldorak. Plus loin dans le même parc, il y a le Cube³. C’est un énorme cube fait de miroir et de lumière, on joue sur les reflets et les impressions de transparence…

Plus il y a des illuminations dans le tunnel du métro entre la station Arts-Loi et Parc, c’est un peu la surprise pour les voyageurs. On aurait envie que ce soit comme ça sur tout le réseau de la Stib.

Il y a aussi le Square de Meeus qui propose une animation faite de boules lumineuses volantes, c’est super poétique, on se croirait entouré de centaines de lucioles géantes. Les lampadaires de la rue du Luxembourg illuminent la rue de couleur rose.

Vous l’aurez compris, de nombreux endroits feront place à la beauté des lumières !

Plus d’infos : https ://bright.brussels/fr