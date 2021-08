La vraie couque de Dinant : le test des Ambassadeurs

Être ambassadeur des régions, c’est aussi vous montrer l’envers du décor. Après la visite plus "théorique", place à la pratique ! " Monsieur Jacobs me conduit ensuite dans l’atelier actuel où son fils est occupé à concevoir les biscuits. Celui-ci me fait goûter la pâte crue : un mélange de farine de froment et de miel, assez goûteux je dois dire ! " raconte Virginie. Eh oui, visiter la pâtisserie c’est aussi s’enrichir de quelques informations et surtout comprendre le processus de fabrication. Monsieur Jacobs, propriétaire des lieux, explique sa difficulté depuis quelques années à se fournir en miel : "Auparavant, on utilisait du miel local mais avec l’intensification de l’agriculture et l’avènement des monocultures (colza, etc.), le miel n’avait plus assez de goût. Il a malheureusement fallu aller le chercher plus loin…"