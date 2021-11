La maison du Père Noel à Cuesmes : on a testé pour vous !

J-50 avant Noël, on a trop hâte et on sait que vous aussi ! Pour préparer cette fête un peu à l’avance, Philippe Jauniaux a un bon plan pour vous !

Tout a commencé lors d’une visite de foire de Noël qui a émerveillé et fait revivre les souvenirs d’enfance de la gérante. A partir de ce jour-là, l’envie d’illuminer les maisons de la région s’est fait ressentir.

C’est en famille que le projet " La maison du Père Noël" a commencé. D’abord tout petit, dans une salle de quartier ouverte que quelques jours par an pour ensuite déménager dans une plus grande salle et enfin ouvrir les portes du magasin.