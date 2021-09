La Fête de la BD de Bruxelles : on a testé pour vous !

Pour des raisons sanitaires les organisateurs ont bousculé leurs habitudes. Pas question de concentrer l’événement sur un week-end et dans un même lieu. Cette édition s’étend sur un mois complet et propose des expositions dans toute la ville. Les grandes figures de la BD sont présentes ainsi que les jeunes talents.

Du 10 septembre au 10 octobre 2021, dans différents lieux à Bruxelles, la Fête de la BD vous emmène à la découverte de divers univers et genres de la bande dessinée. Une escapade de 4 semaines aux quatre coins de Bruxelles entre expositions, ateliers, conférences, séances de dédicaces, visites guidées et jeux.

Des expositions pour tous les goûts un peu partout dans la ville et il y aura aussi plus de 10 expositions prévues pendant ce mois de la bande dessinée…

C’est une exposition immersive qui tente de présenter la bande dessinée sous une forme plus actuelle.

Quel meilleur guide que Lucky Luke, célèbre personnage créé par Morris, pour parcourir l’univers du western ! Le cow-boy solitaire vous emmène, vous et vos enfants, à la conquête du Far West, entre réalité et légendes.

Lucky Luke, accompagné de ses fidèles Jolly Jumper et Rantanplan, vous guide à travers l’Amérique de l'Ouest et vous plonge dans l’univers de la célèbre BD. C’est au cœur d’une rue typique et d’un saloon que vous découvrirez les secrets du Far West. Parcourez cette exposition en famille, les enfants en sortiront transformés en cow-boys !

"Avec un décor en 3D, on a l’impression de marcher dans les cases de la BD, on est vraiment dans le décor de Lucky Luke qu’on connaît à travers les dessins…" nous explique Hugues.

Décor, anecdotes et références aux aventures de Lucky Luke sont affichés partout, l’occasion de voir comment le héros a évolué avec les années…

Plus d'infos ? Fête de la BD - Bruxelles