L’exposition Louis De Funès : Hugues Hamelynck a testé pour vous !

Le Palace a inauguré sa première exposition ce week-end et elle est consacrée à l’incroyable Louis De Funès ! Du 2 octobre au 16 janvier, l’exposition va décrypter et vous expliquer quelles étaient les inspirations du célèbre comédien français.

Des séances événementielles auront lieu ponctuellement pendant toute la durée de l’exposition. Les plus grands classiques de l’acteur y sont projetés, en matinée comme l’après-midi et en soirée, afin de permettre à tout un chacun d’y assister. Vous pourrez voir Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Corniaud, la série des Gendarmes, etc. Des personnalités viendront tour à tour introduire un film de Louis de Funès qui les a particulièrement marqués.

Pour faire une bonne exposition, elle doit être adaptée à tous. C’est pour cela que l’expo est disponible en français et néerlandais. Un livret explicatif en anglais est disponible à l’accueil. L’exposition s’adresse donc au plus grand nombre, aux jeunes et moins jeunes, de tous horizons confondus.

