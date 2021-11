L’expo Magritte baptisée Inside Magritte : on a testé pour vous !

Besoin de surréalisme et de vous échapper du monde réel ? Pierre Bail vous émerveille avec sa visite de l’expo Inside Magritte.

Le musée de la Boverie est installé dans l’ancien Palais des beaux-arts de Liège qui a été construit pour l’Exposition universelle de 1905, le bâtiment (rénové en 2016) est magnifique et est situé dans le parc de la Boverie que les Liégeois connaissent bien.



L‘expo s’appelle Inside Magritte parce que c’est une véritable plongée, de la tête aux pieds, dans l’univers surréaliste de René Magritte. Cette expo est immersive, ce qui veut dire que ce n’est pas une exposition classique avec des tableaux aux murs mais ce sont les murs et même le sol qui deviennent des tableaux via un système de projection des œuvres de Magritte.

Les tableaux se sont transformés en spectacle : 160 œuvres du peintre sont ainsi exposées grâce à de nouvelles technologies, les toiles, numérisées, défilent à 360 degrés et prennent vie sous vos yeux, dans un parcours d’une heure et quinze minutes permettant de découvrir l’évolution picturale de l’artiste et de son œuvre.

Vous verrez notamment une de ses œuvres les plus célèbres : La Trahison des Images : " Ceci n’est pas une pipe ". Même peinte de la manière la plus réaliste qui soit, une pipe représentée dans un tableau n’est pas une pipe. Elle ne reste qu’une image de pipe qu’on ne peut ni bourrer, ni fumer, comme on le ferait avec une vraie pipe.