L’art dans la ville de Namur : on a visité pour vous !

La ville de Namur est surtout connue pour son impressionnante citadelle, sa confluence où se rejoignent Meuse et Sambre et son vieux piétonnier. Découvrez la sous un angle nouveau… Virginie a testé le parcours " L’art dans la ville " proposé par la Maison du Tourisme, un circuit de découverte jalonné de fresques murales, de graffitis et autres sculptures réalisés par des artistes de Namur et d’ailleurs.

Depuis 2015, la Ville multiplie les projets en vue d’intégrer l’art dans l’espace public et le rendre accessible au plus grand nombre. Cet itinéraire insolite est à la fois surprenant et magnifique ! Il démarre dans le jardin du Maïeur où l’on découvre l’incroyable Fresque des Wallons, une peinture monumentale qui occupe tout un pignon et qui raconte l’histoire de nos villes, de nos régions. Le parcours vous emmène ensuite vers le vieux centre où d’autres dessins surgissent ici et là, égayant les ruelles de leurs motifs colorés.