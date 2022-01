Fanny Rochez a goûté pour vous une nouvelle bière, "la Big Mouss Tache"

La commercialisation de la Bourlettine a débuté le 19 septembre 2014. Le nom a une consonance locale. C’est gagné ! Tout a été très vite . Depuis, la Bourlettinne remporte un beau succès. Entre-temps, il fallait trouver un endroit pour brasser car le garage ne suffisait plus à la production. Nicolas s’associe avec la brasserie Deseveaux à Mons. Il y brasse environ 4 fois par an.

Nicolas et son ami lancent la Bourlettine , une bière ambrée . Le nom fait référence à la Tour de la Bourlette qui est un bâtiment classé et aux bourlettis, c’est le nom des habitants d’Anderlues. Le but était vraiment de relancer l’histoire brassicole. Auparavant, il y avait 4 ou 5 brasseries dans la région. La dernière a fermé en 1971.

Elle est juste délicieuse et atypique. C’est un mixte très subtile entre les deux précédentes, la sagesse de la Bourletinne et et l’arôme de la Tip Top. Si on aime pas trop les brunes, elle reste hyper digeste. Sans trop d'amertume, elle est surprenante et se marie bien avec du chocolat.