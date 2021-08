4 raisons d’aller tester le P’tika, l’unique bar à bébés de Mons

Philippe Jauniaux a testé le bar à bébé ou autrement dit, l’unique bar à poussettes de Mons. Le concept est simple, le P’tika c’est un endroit dans lequel les parents peuvent se réunir avec leurs enfants sans avoir aucune contrainte qu’on pourrait rencontrer ailleurs : pas de place pour la poussette, pas de chaise haute, etc. En bref, un endroit de rencontres aussi bien pour les parents que pour les enfants. En plus de l’idée originale, ce tout nouveau projet est le rêve de Christine Nannan et sa fille Jennifer Leloup. Pour lancer ce projet, elles ont mis en place un financement participatif en ligne pour récolter des fonds et cela a porté ses fruits. Le concept a séduit notre testeur Philippe Jauniaux qui va vous donner 5 bonnes raisons de s’y rendre.

On y mange bien

La nourriture et la boisson, deux choses qui plaisent à tout le monde et les propriétaires de ce nouveau bar l’ont bien compris. En mélangeant le savoir-faire culinaire de la maman et les produits locaux de la région, le P’tika propose de la petite restauration salée et sucrée pour le plaisir de tous. Mais que serait un bar à bébé sans panade ? Dans le frigo du P’tika, vous allez aussi avoir l’occasion de trouver des panades préparées par un chef du coin.

Tout est conçu autour des enfants

Quel bonheur de pouvoir se rendre dans un endroit qui est entièrement prévu pour les enfants. C'est un peu moins de 200 m2 dans lequel on peut trouver un coin tapis, un coin mini-salle de jeux ainsi que les indispensables : tables à langer, coins spécial allaitement et même un parking à poussettes !

C'est un endroit de rencontres

Quoi de mieux pour échanger avec d’autres parents qu’un bar à bébés ? On peut discuter de tout et de rien avec la table d’à côté, ils auront d’office des retours d’expérience parentale à expliquer. Mettre en lien les parents mais pas que… Un des objectifs de P’tika est d’optimiser la sociabilisation entre les enfants en les laissant s’amuser ensemble.

On y propose différentes activités

Ce n’est donc pas uniquement un bar, c’est aussi un espace d’amusement. Quand on parle d’amusement, c’est avec un grand A car les deux associées s’engagent à faire venir des intervenants extérieurs pour animer des ateliers. Au programme : manucures, massages, conseils et astuces, des ateliers cuisine et même des débats. Tout un panel d’activités qui devraient plaire aux petits comme aux grands… Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 18 heures non-stop. Pour plus d’informations : P’tika | Facebook ou 0470/56.61.29

2 images Le P’tika, l’unique bar à bébés de Mons. © Philippe Jauniaux