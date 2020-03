Vibrant hommage de Fabian Le Castel, imitant Raymond Devos, au corps médical

Fabian Le Castel dans la séquence du Cactus dans Le 8-9 de ce 19 mars a rendu un hommage vibrant au corps médical qui soigne en urgence les patients atteints du coronavirus. Il s'est mué en Raymond Devos et en Jean-Jacques Goldman pour l'occasion. Les hommages pleuvent ces derniers jours aux médecins, urgentistes, infirmières, infirmiers, policiers, pompiers qui sont littéralement sur la ligne de front pour soigner et s'occuper des personnes contaminées par le coronavirus. Les Belges se sont notamment rassemblés à leur balcon à 20 heures depuis le 18 mars pour applaudir ces personnes qui luttent désormais au quotidien et qui font face à une énorme pression dans les hôpitaux au fur et à mesure du nombre de cas qui augmente.

Hommage à Raymond Devos, Goldman, et au personnel de la santé Fabian Le Castel a lui aussi tenu à rendre hommage à toutes ces personnes dévouées pour la cause et la santé publique. L'humoriste et imitateur, après des imitations de Stéphane Bern et d'Adamo, a fait renaître de ces cendres Raymond Devos. Maniant les jeux de mots et les non-sens comme le Mouscronnois savait si bien le faire, Fabian Le Castel a rendu une copie presque authentique de ce géant de l'humour, comme si Raymond Devos était toujours parmi nous. Fabian a ensuite poursuivi son hommage au corps médical en reprenant Il changeait la vie, l'un des plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman. Il a ainsi parlé non pas d'un cordonnier, d'un professeur ou d'un petit bonhomme comme dans la version originale mais d'un docteur avec Il sauvait des vies. Ce n'est pas le premier hommage rendu à un humoriste ces dernières semaines en plein coronavirus. Jérôme de Warzée avait notamment repris le principe de Docteur G répond à vos questions de Philippe Geluck pour également traiter du coronavirus.

