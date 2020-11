L'hommage de Fabian Le Castel à Diego Maradona qui vous donnera des frissons

Fabian Le Castel a rendu un vibrant hommage à Diego Maradona, le légendaire numéro 10 argentin, décédé d'une crise cardiaque, dans son Cactus du 8/9, en reprenant notamment Diego, libre dans sa tête avec la voix de Johnny Hallyday.

La nouvelle a fait le tour du monde : Diego Armando Maradona est décédé ce 25 novembre en Argentine des suites d'une crise cardiaque. Il venait de fêter ses 60 ans il y a moins d'un mois.

El Pibe de Oro a, on le rappelle, remporté la Coupe du Monde en 1986, en éliminant notamment l'Angleterre en quarts de finale avec sa Main de Dieu et un slalom magique dans la défense, et la Belgique avec deux raids solitaires en demi-finale, ainsi que deux Scudetto et une Coupe de l'UEFA avec le SSC Napoli. Souvent considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football, adulé en Argentine et à Naples, le joueur connu pour sa folie tant balle au pied qu'en dehors du terrain, tire donc sa révérence. Maradona, c'était l'unique joueur capable à lui seul de faire basculer un match, reste considéré par de nombreux observateurs comme l'un si pas le meilleur joueur de l'histoire du football.