Jerôme de Warzée chante le confinement qui dure longtemps avec "La vague à mille temps"

Il s'est à nouveau attaqué à l'un des titres phares du grand Jacques pour traiter de la crise sanitaire en Belgique et du confinement. De la pénurie de masques à la Belgique qui prend les mêmes mesures que la France, du confinement à vivre avec les enfants et devant la télé à la prise de poids, des applaudissements pour le personnel soignant à la suppression des événements sportifs, de la dénonciation à l'incertitude de la durée du confinement, presque tout y passe.

Pour rire en cette période morose, suivez Le Cactus

