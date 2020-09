Fabian Le Castel imagine "Mon plus beau pillage", sur les scandales politico-financiers

Fabian Le Castel a annoncé que la RTBF préparait Mon plus beau pillage, une émission où le public devra élire le plus beau scandale politico-financier belge dans Le Cactus du 8/9.

Dans Le Cactus de ce 18 septembre, une semaine après la finale de Mon plus beau village qui a vu triompher Mélin, voici que Fabian Le Castel parodie l'émission de la RTBF. L'humoriste et imitateur a proposé une version Mon plus beau pillage, dans laquelle le public pourra voter pour son scandale politico-financier belge préféré.

Adrien Joveneau, que Fabian a imité dans un sketch du premier numéro de la nouvelle saison du Grand Cactus, sera à la présentation de l'émission. Une imitation qui n'a d'ailleurs pas laissé Jean-Luc Fonck insensible, pris d'un fou-rire à chaque prise de parole de Fabian Le Castel en tant qu'animateur du Beau Vélo de RAVeL.

Au programme, les téléspectateurs retrouveront pour défendre comme 'plus beau pillage' Elio Di Rupo pour l'affaire Publifin, Didier Reynders pour le Kazakhgate ou encore Paul Magnette pour la Carolorégienne.

Le générique est signé Michel Sardou qui a repris pour l'occasion son titre Je vole.